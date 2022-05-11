В Баку произошел пожар в магазине

В Баку произошел пожар в магазине.

В Баку произошел пожар в магазине.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В магазине площадью 120 кв.м., расположенном на первом этаже многоэтажного жилого здания в Хатаинском районе, сгорели электрический щит, 10 п.м. кабелей и полки на площади 6 кв.м. От высокой температуры сплавились два кондиционера, обрушилась перегородка, разделявшая магазин с соседним помещением. Оставшаяся часть магазина была спасена от пожара.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.