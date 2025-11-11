Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Баку произошел пожар в квартире, есть погибший

    Происшествия
    • 11 ноября, 2025
    • 15:45
    В Баку произошел пожар в квартире, есть погибший

    В Сураханском районе Баку произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома, погиб один человек.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    Пожар был потушен подразделениями МЧС, проводится расследование.

    МЧС пожар Баку
    Bakıda mənzildə yanğın olub, ölən var

    В Баку произошел пожар в квартире, есть погибший

