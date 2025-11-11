В Баку произошел пожар в квартире, есть погибший
Происшествия
- 11 ноября, 2025
- 15:45
В Сураханском районе Баку произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома, погиб один человек.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Пожар был потушен подразделениями МЧС, проводится расследование.
Последние новости
16:16
Экс-мэру Стамбула грозит рекордный тюремный срок - 2352 годаВ регионе
16:06
Фуркан Сайлан: Долгое время я готовился к чемпионату в ГянджеИндивидуальные
15:59
Рэнкинг НБКО Азербайджана по сумме уплаченного (сэкономленного) налога на прибыль (2024)Финансы
15:45
В Баку произошел пожар в квартире, есть погибшийПроисшествия
15:32
В Берлине в результате поджога и взрыва повреждены две крупные больницыДругие страны
15:30
В Турции произошло обрушение на месте строительства моста, три человека погиблиВ регионе
15:23
Зангезурский коридор откроет новые возможности для экономики Кавказа и Центральной Азии - МНЕНИЕИнфраструктура
15:11
Король Испании начал первый за 18 лет госвизит в КитайДругие страны
15:01