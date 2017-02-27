Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Баку продавец гогалов отрезал ухо диспетчеру и нанес ножевые ранения еще одному лицу.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Низаминском районе.

Так, мужчина средних лет (его личность устанавливается), продающий гогалы на территории, известной под названием "рынок маклеров" на улице Рустама Рустамова, отрезал ухо Мамедову Эльчину Сулейман оглу (1984 г.р.). Затем он нанес ножевые ранения Эльязову Ханлару Айдын оглу (1982 г.р.), пытавшемуся остановить конфликт. Пострадавшие размещены в больнице.

Отметим, что Э. Мамедов работает диспетчером на автобусной остановке.

По факту ведется расследование Низаминским РУП.