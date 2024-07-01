В Баку природе нанесен ущерб на более 413 тыс. манатов

В июне выявлены факты незаконной вырубки 198 деревьев на территории Насиминского района города Баку.

В июне выявлены факты незаконной вырубки 198 деревьев на территории Насиминского района города Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Расследование было проведено на основании обращений граждан, и материалов, поступивших из Министерства экологии и природных ресурсов, а также информации, распространенной в медиа.

В частности зеленые насаждения были уничтожены на пересечении улиц М.Миргасымова, Х.Шушинского, И.Гасымова и М.Топчубашова Насиминского района Баку, природе нанесен ущерб на сумму более 413 тыс. манатов.

В Генеральной прокуратуре начато предварительное следствие по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

"В настоящее время продолжается предварительное расследование по указанным уголовным делам, будет выявлен и привлечен к ответственности полный круг лиц, совершивших правонарушения", - отмечается в сообщении.