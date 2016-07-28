В Баку принадлежащий посольству автомобиль попал в ДТП, два человека ранены

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Баку принадлежащий посольству автомобиль попал в аварию.
Как сообщает Report, напротив дома №15 по улице Г.Алескеровой Насиминского района управляемый 26-летней жительницей Баку Мехри Сулеймановой автомобиль марки "Chevrolet" столкнулся с автомобилем "Hyundai", за рулем которого находился 30-летний гражданин Королевства Марокко Мухаммед Бриоуэль.
Оба водителя получили травмы. Раненых доставили в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Пострадавшие были выписаны после оказания им первой медицинской помощи.
По факту ведется расследование.
Отметим, что автомобиль "Hyundai" принадлежит посольству Королевства Марокко в Азербайджане.
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