В Баку принадлежащий посольству автомобиль попал в ДТП, два человека ранены

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Баку принадлежащий посольству автомобиль попал в аварию.

Как сообщает Report, напротив дома №15 по улице Г.Алескеровой Насиминского района управляемый 26-летней жительницей Баку Мехри Сулеймановой автомобиль марки "Chevrolet" столкнулся с автомобилем "Hyundai", за рулем которого находился 30-летний гражданин Королевства Марокко Мухаммед Бриоуэль.

Оба водителя получили травмы. Раненых доставили в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Пострадавшие были выписаны после оказания им первой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.

Отметим, что автомобиль "Hyundai" принадлежит посольству Королевства Марокко в Азербайджане.