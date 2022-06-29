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В Баку при пожаре погибли двое малолетних

В Баку при пожаре погибли двое малолетних В поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку загорелся строящийся одноэтажный жилой дом общей площадью 120 м2.
Происшествия
29 июня 2022 г. 11:18
В Баку при пожаре погибли двое малолетних

В поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку загорелся строящийся одноэтажный жилой дом общей площадью 120 м2.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в двух комнатах частного дома находились 7 человек (4 из них дети).

Пострадавшие были доставлены в больницу, спасти жизнь двоих детей не удалось.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.

Как сообщили в TƏBIB, пострадавшие во время пожара поступили в ожоговое отделение Наримановского медицинского центра около 08:10 с тяжелыми ожогами.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yanğın olub, iki körpə ölüb - RƏSMİ

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