В Баку при пожаре погибли двое малолетних

В поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку загорелся строящийся одноэтажный жилой дом общей площадью 120 м2.

В поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку загорелся строящийся одноэтажный жилой дом общей площадью 120 м2.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в двух комнатах частного дома находились 7 человек (4 из них дети).

Пострадавшие были доставлены в больницу, спасти жизнь двоих детей не удалось.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.

Как сообщили в TƏBIB, пострадавшие во время пожара поступили в ожоговое отделение Наримановского медицинского центра около 08:10 с тяжелыми ожогами.