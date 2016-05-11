В Баку представившийся как член ИГ мужчина похитил ребенка и потребовал за его освобождение 30 000 манатов

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ 10 мая, обратившись в 12-ое отделение полиции житель городка Шуша на территории Сабунчинского района, Эльнур Рамазанлы заявил, что 9 мая его 8-летний сын Гусейн вышел из дома и больше не вернулся.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

В ходе расследований было установлено, что на мобильный телефон Э.Рамазанлы неоднократно поступали звонки от человека, представившегося как член ИГ, который требовал за мальчика 30 000 манатов и грозился, что в случае невыполнения его условий продаст органы ребенка.

В результате оперативных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП был задержан похитивший мальчика житель Абшеронского района Эльнур Мамедов. Полицейским также удалось найти похищенного ребенка. Гусейн был найден со связанными руками и ногами и завязанными глазами в недостроенном двухэтажном помещении на территории городка.

По факту возбуждено уголовное дело.

Расследования продолжаются.