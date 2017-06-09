В Баку предотвращена попытка суицида

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В ночные часы в Хазарском районе Баку произошла попытка самоубийства.

Как сообщает Report, согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС, 1 человек с целью самоубийства залез на высоковольтный электрический столб.

На место происшествия были привлечены спасатели Службы спасения особого риска министерства, в результате проведенной ими психологической беседы попытка самоубийства была предотвращена, мужчину передали соответствующим структурам.