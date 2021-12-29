В Баку предотвращена попытка самоубийства

В столице была предпринята попытка суицида.

В столице была предпринята попытка суицида.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, забравшись на моторный отсек кондиционера, пристроенного к балкону квартиры на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Ясамальском районе.

На место происшествия были немедленно вызваны соответствующие аварийно-спасательные подразделения Службы спасения особого риска МЧС.

В результате психологических бесед с гражданином удалось убедить его отказаться от своего намерения.