Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку попрошайки ранили друг друга ножом.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Ганбая Везирова в Сабунчинском районе.

Согласно информации, Мамедов Матлеб Везир оглу (1979 г.р.) ударил ножом в челюсть 24-летнего Салманова Асима Расим оглу. Раненый А.Салманов нанес удар ножом в спину М.Мамедова. Оба были госпитализированы в больницу и находятся в реанимации.

По факту проводится расследование сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции.

Отметим, что А.Салманов и М.Мамедов занимаются попрошайничеством на дорогах на территории Сабунчинского района.