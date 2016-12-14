 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку попрошайки ранили друг друга ножом

    По факту проводится расследование сотрудниками отделения полиции

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку попрошайки ранили друг друга ножом.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Ганбая Везирова в Сабунчинском районе. 

    Согласно информации, Мамедов Матлеб Везир оглу (1979 г.р.) ударил ножом в челюсть 24-летнего Салманова Асима Расим оглу. Раненый А.Салманов нанес удар ножом в спину М.Мамедова. Оба были госпитализированы в больницу и находятся в реанимации.

    По факту проводится расследование сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции.

    Отметим, что А.Салманов и М.Мамедов занимаются попрошайничеством на дорогах на территории Сабунчинского района.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi