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В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции

В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции из служебного оружия
Происшествия
30 сентября 2021 г. 10:35
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
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В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции из служебного оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что сегодня около 9:00 несшему службу сотруднику патрульно-постовой службы Низаминского районного управления полиции города Баку Исмаилу Мамедову сообщили, что его жена Ханым Мамедова обратилась с жалобой на него в 24-е отделение полиции в связи с семейным конфликтом.

После этого он приехал в отделение полиции, где открыл огонь из служебного оружия по своей жене. Ранение оказалось смертельным.

И.Мамедов задержан.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.

Исмаил Мамедов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

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Версия на английском языке Azerbaijani police officer shoots his wife to death 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda polis əməkdaşı həyat yoldaşını şöbədə güllələyərək öldürüb

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