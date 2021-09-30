В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции

В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции из служебного оружия

В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции из служебного оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что сегодня около 9:00 несшему службу сотруднику патрульно-постовой службы Низаминского районного управления полиции города Баку Исмаилу Мамедову сообщили, что его жена Ханым Мамедова обратилась с жалобой на него в 24-е отделение полиции в связи с семейным конфликтом.

После этого он приехал в отделение полиции, где открыл огонь из служебного оружия по своей жене. Ранение оказалось смертельным.

И.Мамедов задержан.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.

Исмаил Мамедов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные мероприятия.