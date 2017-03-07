В Баку под мостом 42-летнему мужчине нанесли ножевое ранение

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Баку 42-летнему мужчине нанесли ножевое ранение.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Низаминском районе.

Рагимов Самир Захид оглу 1975 г.р. подвергся нападению неизвестного под мостом в поселке "8-ой километр".

Нападавший, вступив с С. Рагимовым в рукопашную схватку, нанес ему ножом два удара и убежал. С. Рагимов, получивший тяжелое ранение, был помещен в больницу.

В Управлении полиции Низаминского района по факту ведется расследование.