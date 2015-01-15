Переходивший дорогу в неположенном месте пешеход стал причиной аварии в Баку - ФОТО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Баку пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, стал причиной аварии. Как сообщает Report, авария произошла на проспекте Бабек Хатаинского района.

Так, на проспекте пешеход неожиданно выскочил на дорогу перед автомобилем марки BMW, которым управлял Салманов Орхан Эльшан оглу. Водитель, чтобы избежать столкновения с пешеходом, переходившим дорогу в неположенном месте, вывернул руль влево. Сначала он опрокинул световую опору, затем выехал на встречную полосу и врезался в остановку. В результате происшествия водитель не пострадал, но автомобиль пришел в негодное состояние. Из-за опасности возгорания автомобиля была вызвана служба "112" министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожарная служба предотвратила возгорание автомобиля. Также на место происшествия прибыли сотрудники Управления государственной дорожной полиции.

По данному факту проводится расследование.