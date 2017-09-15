В Баку переходившего дорогу в неположенном месте мужчину сбил автомобиль

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, в поселке Рамана легковой автомобиль сбил 40-летнего Гадира Мехбалы оглу Гадирова, когда он переходил дорогу в не предназначенном для пешеходов месте.

Пострадавший был госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

По факту ведется расследование в правоохранительных органах.