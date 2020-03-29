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В Баку пассажирский автобус попал в аварию, есть пострадавшие

​В Баку пассажирский автобус попал в аварию, есть пострадавшие

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Гарадагском районе.

В поселке Гызылдаш пассажирский автобус столкнулся с автомобилем. В результате пострадали два человека – Назим Мамедов Орудж оглу 1965 года рождения и Амина Наджафова Нариман гызы 1975 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы в карете скорой помощи.

Врачи диагностировали у Н.Мамедова травмы различных частей тела, а у А.Наджафовой – тупую травму грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.

По факту ведется расследование.

Рамин Шахбазов

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