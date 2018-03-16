В Баку пассажирский автобус врезался в автомобиль - ФОТО

© Report

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 18, столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано недалеко от станции метро "20 января".

Так, сворачивающий с Московского проспекта на улицу Музаффара Гасанова автобус, врезался в автомобиль марки Azsamand, припаркованный на обочине дороги. В результате столкновения сломалось левое боковое зеркало легкового автомобиля с государственным номерным знаком 99-AB-749.

По утверждению водителя Azsamand, в течение этой недели это уже второй автобус, следующий по маршруту № 18, который задевает его автомобиль: "В первый раз водитель скрылся с места происшествия".