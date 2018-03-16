 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку пассажирский автобус врезался в автомобиль - ФОТО

    © Report

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 18, столкнулся с легковым автомобилем.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано недалеко от станции метро "20 января".

    Так, сворачивающий с Московского проспекта на улицу Музаффара Гасанова автобус, врезался в автомобиль марки Azsamand, припаркованный на обочине дороги. В результате столкновения сломалось левое боковое зеркало легкового автомобиля с государственным номерным знаком 99-AB-749.

    По утверждению водителя Azsamand, в течение этой недели это уже второй автобус, следующий по маршруту № 18, который задевает его автомобиль: "В первый раз водитель скрылся с места происшествия".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi