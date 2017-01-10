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    В Баку пассажирский автобус совершил ДТП - ФОТО

    На территорию привлечены сотрудники Дорожно-патрульной службы

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус совершил ДТП.

    Как сообщает Report, авария произошла на Рабочем проспекте.

    Пассажирский автобус №46 столкнулся с легковым автомобилем марки "Kia".

    По словам водителя "Kia", при развороте он выехал на встречную дорогу. Следующий за автомобилем на высокой скорости пассажирский автобус врезался в "Kia", после чего съехал с дороги и врезался в бордюр газозаправочной станции.

    Хотя пострадавших нет, транспортные средства деформировались.

    На территорию привлечены сотрудники Дорожно-патрульной службы. 

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