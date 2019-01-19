В Баку пассажирский автобус совершил аварию - ФОТО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Два дорожно-транспортных происшествия произошли в Баку на одной улице.

Как сообщает Report, инцидент произошел перед торговым центром AMAY на проспекте Нобеля.

В первой аварии пассажирский автобус Bakubus с государственным регистрационным номером 99-JH-251 столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии были повреждены как легковой автомобиль, так и пассажирский автобус.

Вскоре после этого инцидента автомобиль технического обслуживания с госномером 01-BP-868 врезался в тротуар. В результате лопнуло колесо машины.

Ведутся расследования по обоим фактам.