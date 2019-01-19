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    В Баку пассажирский автобус совершил аварию - ФОТО

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Два дорожно-транспортных происшествия произошли в Баку на одной улице.

    Как сообщает Report, инцидент произошел перед торговым центром AMAY на проспекте Нобеля.

    В первой аварии пассажирский автобус Bakubus с государственным регистрационным номером 99-JH-251 столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии были повреждены как легковой автомобиль, так и пассажирский автобус.

    Вскоре после этого инцидента автомобиль технического обслуживания с госномером 01-BP-868 врезался в тротуар. В результате лопнуло колесо машины.

    Ведутся расследования по обоим фактам.

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