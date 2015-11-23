Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус насмерть сбил пешехода.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Согласно информации, на проспекте Ататюрка в Наримановском районе житель Сальянского района Сулейманов Нураддин 1947 г.р. на автобусе марки Daewoo, следующим по маршруту № 211, сбил жительницу Бардинского района Набиеву Хамаиль 1958 г.р. Х.Набиева скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По факту ведется расследование.