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    В Баку пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

    По факту ведется расследование

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус насмерть сбил пешехода.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

    Согласно информации, на проспекте Ататюрка в Наримановском районе житель Сальянского района Сулейманов Нураддин 1947 г.р. на автобусе марки Daewoo, следующим по маршруту № 211, сбил жительницу Бардинского района Набиеву Хамаиль 1958 г.р. Х.Набиева скончалась на месте происшествия от полученных травм. 

    По факту ведется расследование.

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