В Баку парень получил ножевое ранение в область сердца

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Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В ночные часы в Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, Гариб Балоглан оглу Ахмедов 1994 г.р. на одной из улиц в поселке Пиршаги был ранен ножом.

Г.Ахмедов был приглашен на улицу своим знакомым. После, между сторонами возник спор и молодой человек получил ранение в область сердца. Раненый в тяжелом состоянии помещен в больницу.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется расследование.