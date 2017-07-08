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    В Баку парень получил ножевое ранение в область сердца

    Инцидент произошел в ночные часы© Courtesy İmage

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В ночные часы в Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, Гариб Балоглан оглу Ахмедов 1994 г.р. на одной из улиц в поселке Пиршаги был ранен ножом.
    Г.Ахмедов был приглашен на улицу своим знакомым. После, между сторонами возник спор и молодой человек получил ранение в область сердца. Раненый в тяжелом состоянии помещен в больницу.

    По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется расследование.

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