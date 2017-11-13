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    В Баку пьяный водитель врезался в преграду у заправочной станции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Водитель был в состоянии алкогольного опьянения© Report

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    ***05:45

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

    Как передает Report, 28-летний Рзаев Самир Акиф оглу, двигаясь по улице Эльшана Сулейманова, из-за превышения скорости потерял контроль над управлением автомобиля марки BMW с государственным регистрационным номером 10-UO-528.

    В итоге автомобиль ударился о тротуар. Переднее колесо автомобиля вышло из строя. Затем автомобиль ударился о бетонную преграду у заправочной станции.

    В результате аварии водитель автомобиля С. Рзаев и 28-летний Агаев Явер Балоглан оглу получили травмы. Оба пострадавших были доставлены в клинический медицинский центр №3. По словам врачей, состояние Я. Агаева тяжелое.

    На место происшествия прибыли сотрудники отделения Низаминского районного управлении полиции.

    Было определено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

    По факту ведется следствие. 

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