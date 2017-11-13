В Баку пьяный водитель врезался в преграду у заправочной станции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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***05:45

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Report, 28-летний Рзаев Самир Акиф оглу, двигаясь по улице Эльшана Сулейманова, из-за превышения скорости потерял контроль над управлением автомобиля марки BMW с государственным регистрационным номером 10-UO-528.

В итоге автомобиль ударился о тротуар. Переднее колесо автомобиля вышло из строя. Затем автомобиль ударился о бетонную преграду у заправочной станции.

В результате аварии водитель автомобиля С. Рзаев и 28-летний Агаев Явер Балоглан оглу получили травмы. Оба пострадавших были доставлены в клинический медицинский центр №3. По словам врачей, состояние Я. Агаева тяжелое.

На место происшествия прибыли сотрудники отделения Низаминского районного управлении полиции.

Было определено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

По факту ведется следствие.