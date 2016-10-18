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    В Баку нетрезвый мужчина упал с лестницы и скончался

    Инцидент зарегистрирован на 2-м этаже 16-этажного здания

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Баку 45-летний мужчина упал с лестницы в гостях. 

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на 2-м этаже 16-этажного здания, расположенного на улице Фаига Мирзоева поселка Байыл Сабаильского района.

    Согласно информации, Омаров Этибар Керем оглу 1971 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, хотел подняться по лестнице. Он упал по неосторожности и получил тяжелые телесные повреждения. 

    Э.Омаров скончался по дороге в больницу  в машине скорой медицинской помощи.

    По факту ведется расследование. 

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