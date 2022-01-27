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В Баку оштрафованы 14 "парковщиков"

В Баку оштрафованы 14 "парковщиков" Очередной рейд против незаконной парковки автомобилей в Баку был проведен сотрудниками отделения Государственной дорожной полиции Низаминского РУП возле станций метро "Гара Гараев", "Нефтчиляр" и "Халглар Достлугу". В течение дня были составлены администр
Происшествия
27 января 2022 г. 20:41
В Баку оштрафованы 14 парковщиков

Очередной рейд против незаконной парковки автомобилей в Баку был проведен сотрудниками отделения Государственной дорожной полиции Низаминского РУП возле станций метро "Гара Гараев", "Нефтчиляр" и "Халглар Достлугу". В течение дня были составлены административные протоколы в отношении 86 водителей.

Об этом Report сообщили в МВД Азербайджана.

В ходе рейда, проведенного в Низаминском районе столицы, были выявлены 14 человек, которые организовывали незаконную парковку. Все они привлечены к административной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının iki rayonunda 14 "parkovşik" cərimələnib

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