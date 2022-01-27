В Баку оштрафованы 14 "парковщиков"

Очередной рейд против незаконной парковки автомобилей в Баку был проведен сотрудниками отделения Государственной дорожной полиции Низаминского РУП возле станций метро "Гара Гараев", "Нефтчиляр" и "Халглар Достлугу". В течение дня были составлены администр

Очередной рейд против незаконной парковки автомобилей в Баку был проведен сотрудниками отделения Государственной дорожной полиции Низаминского РУП возле станций метро "Гара Гараев", "Нефтчиляр" и "Халглар Достлугу". В течение дня были составлены административные протоколы в отношении 86 водителей.

Об этом Report сообщили в МВД Азербайджана.

В ходе рейда, проведенного в Низаминском районе столицы, были выявлены 14 человек, которые организовывали незаконную парковку. Все они привлечены к административной ответственности.