В Баку обокрали гражданина Австрии

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В поселке Зиря Хазарского района Баку у гражданина Австрии Герберта Паулиша украли бумажник.

Как сообщает Report, в бумажнике были 1000 манатов, 200 евро, личные документы и банковские карты.

Потерпевший сообщил о случившемся в полицию. В связи с инцидентом ведется расследование.

Отметим, что Герберт Паулиш учредил в Австрии первый центр защиты детей. Он был руководителем проекта центров обучения и оценки социальных работ в Австрии и Румынии. С 2015 года Г.Паулиш также участвует в различных международных экологических и социальных проектах в Азербайджане.