Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Баку обнаружено тело пропавшей без вести женщины.

Как сообщает Report, тело пропавшей без вести 8 апреля Сабины Буньятовой было обнаружено 8 дней спустя на пляже Шихово в Сабаильском районе.

По предварительной версии, она покончила с собой.

Расследование по факту продолжается.

Отметим, что Сабина Буньятова 1973 г.р. 8 апреля вышла из своего дома в Сабаильском районе и не вернулась. Ее близкие обратились в полицию, сообщив о пропаже женщины.