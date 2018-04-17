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    В Баку обнаружено тело пропавшей без вести женщины

    По предварительной версии, она покончила с собой

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Баку обнаружено тело пропавшей без вести женщины.

    Как сообщает Report, тело пропавшей без вести 8 апреля Сабины Буньятовой было обнаружено 8 дней спустя на пляже Шихово в Сабаильском районе.

    По предварительной версии, она покончила с собой.

    Расследование по факту продолжается.

    Отметим, что Сабина Буньятова 1973 г.р. 8 апреля вышла из своего дома в Сабаильском районе и не вернулась. Ее близкие обратились в полицию, сообщив о пропаже женщины.

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