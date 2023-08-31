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В Баку обнаружено подпольное казино

В Баку обнаружено подпольное казино В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, было установлено, что в ресторане Huqqa, расположенном в Насиминском районе Были, были организованы подпольные азартные игры
Происшествия
31 августа 2023 г. 17:50
В Баку обнаружено подпольное казино

В результате проведенной сотрудниками полиции операции установлено, что в ресторане Huqqa, расположенном в Насиминском районе Баку, организовывались подпольные азартные игры.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

В результате задержаны владелец ресторана и организатор азартных игр Расим Рзаев, а также участники подпольных азартных игр Рамал Исмайлов, Вугар Тахиров, Муса Агамалиев и Джавад Керимов. В ходе обыска в ресторане в качестве вещественных доказательств были изъяты игральные карты и денежные средства.

В результате расследования установлено, что днем заведение работает как ресторан, а вечером - как подпольное казино.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qanunsuz fəaliyyət göstərən qumarxana aşkarlanıb

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