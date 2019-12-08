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В Баку обнаружен труп 36-летнего мужчины

​В Баку обнаружен труп 36-летнего мужчины

В одной из бакинских квартир обнаружен труп 36-летнего мужчины.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую телефонную линию министерства 112 поступило сообщение о том, что в Хатаинском районе столицы человек остался запертым в квартире в беспомощном положении.

Вызванные на место происшествия спасатели Государственной службы пожарной охраны открыли дверь дома, где обнаружили мертвое тело Ильи Михайловича Черкасова, 1983-го года рождения. 

Труп мужчины был передан по назначению.

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