В Баку обнаружен подпольный игорный дом

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана провели очередную операцию по предотвращению деятельности подпольных игорных домов, казино, тотализаторов и других подобного рода объектов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация об организации в одном из чайных домов Бинагадинского района столицы азартных ставочных игр.

В результате незамедлительно проведенных оперативных мероприятий названный объект был взять под наблюдение, организация в чайном доме азартных игр была подтверждена. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны подозреваемый в организации азартных ставочных игр житель Баку Мубариз Гулиев и играющие там люди.

Во время обыска в чайном доме были обнаружены изъяты в качестве вещественных доказательств используемые в играх предметы, денежные средства и представляющие для дела интерес другие предметы.

Собранные по названному факту материалы были направлены в следственный отдел главного управления для принятия процессуального решения.