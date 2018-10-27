Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный в маске совершил налет на магазин.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 25 октября примерно в 22:00 на службу "102" поступила информация о налете на один из маркетов в Сураханском районе.

Сотрудники 33-го отделения полиции Сураханского РУП срочно выехали на место происшествия.

В ходе расследования было установлено, что примерно в 22:00 в жилмассиве "D" в поселке Йени Гюнешли неизвестный в маске ворвался в магазин, потребовав денег у кассирши. Женщина оказала ему сопротивление, подняв шумиху. Грабитель скрылся, не достигнув желаемого.

По горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении житель Баку Эльмеддин Байрамов.

По факту ведется расследование.