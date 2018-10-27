 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку неизвестный в маске совершил налет на магазин

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный в маске совершил налет на магазин.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 25 октября примерно в 22:00 на службу "102" поступила информация о налете на один из маркетов в Сураханском районе.

    Сотрудники 33-го отделения полиции Сураханского РУП срочно выехали на место происшествия. 

    В ходе расследования было установлено, что примерно в 22:00 в жилмассиве "D" в поселке Йени Гюнешли неизвестный в маске ворвался в магазин, потребовав денег у кассирши. Женщина оказала ему сопротивление, подняв шумиху. Грабитель скрылся, не достигнув желаемого.

    По горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении житель Баку Эльмеддин Байрамов. 

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi