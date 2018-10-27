Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный в маске совершил налет на магазин.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 25 октября примерно в 22:00 на службу "102" поступила информация о налете на один из маркетов в Сураханском районе.
Сотрудники 33-го отделения полиции Сураханского РУП срочно выехали на место происшествия.
В ходе расследования было установлено, что примерно в 22:00 в жилмассиве "D" в поселке Йени Гюнешли неизвестный в маске ворвался в магазин, потребовав денег у кассирши. Женщина оказала ему сопротивление, подняв шумиху. Грабитель скрылся, не достигнув желаемого.
По горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении житель Баку Эльмеддин Байрамов.
По факту ведется расследование.
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