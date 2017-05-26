В Баку не удовлетворена апелляционная жалоба мужчины, избившего до смерти жену-учительницу

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился процесс по апелляционной жалобе на приговор Намику Акберзаде, обвиняемому в избиении жены-учительницы до смерти.

Как передает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Абида Абдинбекова.

По решению, апелляционная жалоба Н. Акберзаде не была удовлетворена. Решение суда первой инстанции осталось неизменным.

Отметим, что происшествие имело место в октябре прошлого года в квартире, расположенной на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе. Поступившей в больницу в тяжелом состоянии Диляре Гусейновой был поставлен диагноз черепно-мозговая травма, сильный ушиб головного мозга, перелом лобной кости, гематома грудной клетки, переломы ребер. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь потерпевшей не удалось.

В ходе расследования стало известно, что Н. Акберзаде убил жену, избив ее деревянным предметом. Он был задержан сотрудниками полиции.

Во время показаний Н. Акберзаде сказал, что совершил преступление на почве ревности.

Он был обвинен по статье 120.1 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

Избитая до смерти Д. Гусейнова работала преподавателем в Бакинском колледже бизнеса и кооперации. Стало известно, что у них есть дети 6 и 9 лет. Н. Акберзаде занимался торговлей в Москве.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Н. Акберзаде был приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев. Недовольный решением заключенный подал апелляционную жалобу.