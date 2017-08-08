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    В Баку нарушивший правила дорожного движения водитель совершил аварию

    Во время аварии пострадавших нет, обе машины получили сильные повреждения

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Баку нарушивший правила дорожного движения водитель совершил аварию.

    Как сообщает Report, на территории Ясамальского района столкнулись два автомобиля. Инцидент произошел на пересечении улиц Захида Халилова и Гасана Меджидова. Легковой автомобиль марки "ВАЗ-21099" под управлением Октая Агаева продолжил движение, не подождав ехавший навстречу автомобиль марки "Мерседес", в результате чего произошла авария. Во время аварии пострадавших нет, обе машины получили сильные повреждения.

    Точные причины аварии станут известны после результатов автоэкспертизы.

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