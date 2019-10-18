В Баку начинается суд над банкиром-мошенником, среди потерпевших есть чиновники

Завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего зампредседателя GünayBank Эмина Зейналова.

Как сообщает Report, уголовное дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ближайшие дни состоится подготовительное заседание по делу, находящемуся в производстве судьи Афгана Гаджиева

Отметим, что Э.Мамедову вменяется статья 178.4 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения с причинением крупного ущерба) УК АР.

В уголовном деле потерпевшими признаны 18 человек. Сообщается, что среди лиц, чьи деньги присвоил Э.Зейналов, есть и высокопоставленные чиновники.

В СМИ распространилась информация, что Эмин Зейналов присвоил около 100 млн манатов вкладчиков Günay Bank. Палата по надзору за финансовыми рынками распространила заявление, что в банке нет никаких проблем. Эмин Зейналов - сын бывшего руководителя BUSBank (ныне Kapital Bank) Закира Зейналова. З.Зейналов был назначен на должность председателя правления созданного в 2000 году Объединенного универсального акционерного банка (Birləşmiş Universal Səhmdar Bankı). Он работал на данной должности до 4 августа 2004 года. Затем он работал на должности председателя Наблюдательного совета ОАО Finans Lizinq.

В настоящее время является доцентом кафедры "Финансы и финансовые институты" Азербайджанского государственного экономического университета.