В Баку начался судебный процесс по апелляционной жалобе молодого человека, убившего свою мать

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде состоялось предварительное слушание по апелляционной жалобе Сиявуша Зохрабова, обвиняемого в убийстве своей матери.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 8 февраля.

Отметим, что убийство произошло 7 июля 2015 года в Низаминском районе. Сиявуш Зохрабов (1994 г.р.) на почве ревности ударил ножом и убил свою мать Тахиру Зохрабову (1970 гр.). С.Зохрабов был задержан сотрудниками полиции. В предварительных показаниях он заявил, что увидел как его мать с кем-то переписывается по телефону.

С.Зохрабов обвинялся по ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК.

7 декабря на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Рагиба Салманова С.Зохрабов был приговорен к 17,5 годам лишения свободы.

Не согласившись с решением, он обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.