В Баку начался судебный процесс над бывшим осужденным

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Рзаева Алекбера Азиз оглу 1977 года рождения, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 15 декабря.

Отметим, что А.Рзаев был задержан сотрудниками Абшеронского районного отделения полиции в сентябре этого года. У него было обнаружено и изъято 2 г героина. В ходе предварительного следствия было установлено, что А.Рзаев является наркозависимым. Ранее он был осужден по обвинению в создании вооруженных подразделений, не предусмотренных законодательством.

А.Рзаев обвиняется по ст. 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершенные в крупном размере) УК.