В Баку начался суд по делу дзюдоиста, убившего брата-полицейского

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении Али Алиева, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева уточнили анкетные данные обвиняемого лица.

Процесс продолжится 23 февраля.

Отметим, что убийство было совершено в августе прошлого года в доме по улице Мир Джалала, 85 в 9-м микрорайне Бинагадинского района.

А.Алиев нанес брату Мураду Алиеву смертельные ножевые ранения.

А.Алиев 1990 г.р. - выпускник юридического факультета Московского государственного университета. Он также дзюдоист. А убитый им брат М.Алиев 1983 г.р. был профессиональным спортсменом по кунг-фу, сержантом полиции полка быстрого реагирования.

По предварительной версии, братья поспорили из-за просмотра телевизора.

Вскоре спор перерос в драку и, взяв кухонный нож, А.Алиев нанес брату многочисленные ножевые ранения.

После случившегося он бежал из дома. Но, затем А.Алиев был арестован сотрудниками полиции.