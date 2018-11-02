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    В Баку начался суд над продавцом, избившим мужчину за кражу

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районном суде началось судебное заседание по уголовному делу продавца Тахира Рашидова, избившего мужчину за кражу в магазине.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Габиля Мамедова уточнены анкетные данные обвиняемого.

    Судебное рассмотрение назначено на 13 ноября.

    Отметим, что по официальным данным, в сентябре в магазине по улице генерала Шихлинского, 2 в Хатаинском районе продавцы избили Дмитрия Владимировича Тимурбулатова, укравшего из магазина масло на сумму 20 манатов.

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