В Баку начался суд над продавцом, избившим мужчину за кражу

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районном суде началось судебное заседание по уголовному делу продавца Тахира Рашидова, избившего мужчину за кражу в магазине.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Габиля Мамедова уточнены анкетные данные обвиняемого.
Судебное рассмотрение назначено на 13 ноября.
Отметим, что по официальным данным, в сентябре в магазине по улице генерала Шихлинского, 2 в Хатаинском районе продавцы избили Дмитрия Владимировича Тимурбулатова, укравшего из магазина масло на сумму 20 манатов.
İsmayıl NəsibliАвтор новости