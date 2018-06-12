В Баку начался суд над певцом, ударившим ножом клавишника-синтезаторщика

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу Афсара Исмаилова, обвиняемого в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова были уточнены анкетные данные подсудимого.

А.Исмаилов заявил о том, что не получил обвинительный акт, попросив отложить судебное рассмотрение дела.

Предварительное заседание суда продолжится 21 июня.

Напомним, что инцидент произошел 21 июня 2016 года в Насиминском районе Баку, возле дома №66 близ кафе "Нар" на Московском проспекте. А.Исмаилов ударил ножом своего знакомого Асифа Ибадова.

Госпитализированного Асифа Ибадова удалось спасти. А.Исмаилов скрылся с места преступления и уклонялся от следствия. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 126.2.4 УК Азербайджана.

25 января этого года А.Исмаилов был задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев при попытке бегства из страны, после чего был передан сотрудникам Насиминского РУП. Как выяснилось, причиной инцидента, приведшего к поножовщине, стало неправильное аккомпанирование А.Ибадовым А.Исмаилову в ходе исполнения песни последним. А.Исмаилов выступал в кафе и ресторанах.