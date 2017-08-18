В Баку начался суд над обвиняемой в удушении 5-летнего ребенка

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу в отношении Назили Гулубековой, обвиняемой в убийстве.

Как сообщает Report, на подготовительном заседании под председательством судьи Новруза Керимова были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Отметим, что совершившая ужасное убийство Назиля Гулубекова 1983 г.р. была членом одного из религиозных течений в Баку.

Она убила 5-летнего сына Фарида Гулузаде путем удушения. Убийство произошло в Ясамальском районе столицы в одной из квартир по адресу улица Д. Буньядзаде, дом 15. В ней было обнаружено тело проживавшего там Фарида Гулузаде 2011 г.р.

Стало известно, что ребенок был убит матерью Назилей Гулубековой, являющейся последовательницей одного из течений христианского направления. Н. Гулубекова отметила, что зажала рот сына тряпкой, чтобы "изгнать бесов". В результате ребенок скончался.