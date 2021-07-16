В Баку начался суд над генералом Ровшаном Акперовым

Начался судебный процесс по уголовному делу бывшего командира соединения, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова.

Начался судебный процесс по уголовному делу бывшего командира соединения, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова.

Как сообщает Report, процесс проходит в Бакинском военном суде под председательством судьи Габиба Гасанова.

Согласно официальной информации, в Следственном управлении Генпрокуратуры проведены многочисленные следственные действия, собраны достаточные доказательства по делу, установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Ровшан Тельман оглу Акперов, 1965 года рождения, в ночь с 31.05.2001 года на 01.06.2001 года, после застолья в кафе "Сикора" (ул. Дегтярева, 7) в Киеве на почве конфликта, возникшего между ним и Алиевым Эльчином Фадай оглу, умышленно убил последнего, нанеся ему ранение в область сердца колюще-режущим предметом.

15 марта 2021 года Ровшан Акперов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (намеренное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК АР, ему предъявлено обвинение по этим статьям. По представлению Генеральной прокуратуры решением Бакинского военного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.