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В Баку начался суд над генералом Ровшаном Акперовым

В Баку начался суд над генералом Ровшаном Акперовым Начался судебный процесс по уголовному делу бывшего командира соединения, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова.
Происшествия
16 июля 2021 г. 11:36
В Баку начался суд над генералом Ровшаном Акперовым

Начался судебный процесс по уголовному делу бывшего командира соединения, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова.

Как сообщает Report, процесс проходит в Бакинском военном суде под председательством судьи Габиба Гасанова.

Согласно официальной информации, в Следственном управлении Генпрокуратуры проведены многочисленные следственные действия, собраны достаточные доказательства по делу, установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Ровшан Тельман оглу Акперов, 1965 года рождения, в ночь с 31.05.2001 года на 01.06.2001 года, после застолья в кафе "Сикора" (ул. Дегтярева, 7) в Киеве на почве конфликта, возникшего между ним и Алиевым Эльчином Фадай оглу, умышленно убил последнего, нанеся ему ранение в область сердца колюще-режущим предметом.

15 марта 2021 года Ровшан Акперов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (намеренное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК АР, ему предъявлено обвинение по этим статьям. По представлению Генеральной прокуратуры решением Бакинского военного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Əkbərovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb

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