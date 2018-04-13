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    В Баку начался суд над должностными лицами ООО "Худаферин"

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд под уголовному делу обвиненных в мошенничестве должностных лиц ООО "Худаферин" Рамиза Гулузаде, Ниджата Мамедова, Джавида Гурбанова и Эмина Гюля.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

    Адвокаты обвиняемых попросили время для ознакомления с уголовным делом.

    Ознакомительное заседание суда назначено на 27 апреля.

    Отметим, что должностные лица ООО "Худаферин" Рамиз Гулузаде, Ниджат Мамедов, Джавид Гурбанов и Эмин Гуль обвиняются по статьям 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и 308 (злоупотребление должностными обязанностями).

    В отношении них не избрана мера пресечения в виде ареста.

    Отметим, что ООО "Худаферин" принадлежит Абдулле Абдуллаеву, известному как "АМАЙ Абдулла".

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