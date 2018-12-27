В Баку начался суд над членами группы, занимавшейся онлайн-продажей наркотиков

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении Мухаммеда Ализаде, Турала Ализаде, Рафига Юсубзаде и Самира Зейналова, обвиняемых в онлайн-продаже наркотических веществ.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Рассмотрение суда назначено на 4 января 2019 года.

Отметим, что по информации пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками (ГУБН) на территории поселка Масазыр Абшеронского района, в качестве подозреваемых были задержаны жители города Лянкяран - Мухаммед Ализаде, Турал Ализаде и Рафиг Юсубзаде. У них было обнаружено в целом 2 пакетика синтетического наркотика "Спайса", 2 пакетика психотропного вещества "Метамфетамин" и 4 сильнодействующие капсулы "Лирики" по 300 мг.

В продолжение оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, были задержаны поставщики наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ жители города Баку Самир Зейналов и Сархан Мамедов. При них также были обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества.

В ходе расследования было установлено, что продажи наркотиков организовал проживающий в настоящее время в одной из зарубежных стран мужчина по прозвищу "Баба". Этот человек для продажи наркотических веществ создал целую сеть. Он, зарегистрировавшись на различных сайтах онлайн-покупок, предлагал в основном молодежи купить наркотические средства и психотропные препараты. В ходе расследования выяснилось, что после получения заказа лицом по прозвищу "Баба" деньги ему оплачивались посредством платежной системы paypoint. После перечисления денег на счет задержанные лица передавали наркотические, психотропные вещества покупателю в заранее согласованном месте.