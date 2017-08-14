В Баку начался суд на основании жалобы лица, убившего 15-летнюю дочь

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении обвиняемого в убийстве 15-летней дочери Насиба Джаббарова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 24 августа.

Отметим, что убийство произошло 20 июля прошлого года в городе Хырдалане. Жительница Агдамского района Айгюн Джаббарова с колото-резаными ранами была доставлена в больницу, где и в последующем скончалась.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был задержан отец А. Джаббаровой Насиб Джаббаров, подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта. Позднее стало известно, что 52-летний отец, подозревая, что его 15-летняя дочь А. Джаббарова совершила безнравственные действия, на почве ревности с особой жестокостью убил ее ножом ночью, когда она спала.

Н. Джаббаров во время дачи показаний на суде сообщил, что в ходе апрельской операции в прифронтовом регионе снаряд, выпущенный армянами, упал вблизи 50 м от него. Мужчина, отметивший нарушения в психике после этого случая, не знает почему убил свою дочь.

Он обвиняется по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Н. Джаббаров был приговорен к 16 годам лишения свободы.