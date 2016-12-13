В Баку при выходе из ресторана совершено нападение на парня

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Баку неизвестные напали на 20-летнего молодого человека.

Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

Так, на выходящего из ресторана "Чираг" Гурбанова Байрама Шамиль оглу 1996 г.р. напали неизвестные, которые потребовали у него мобильный телефон. Преступники нанесли возразившему Б.Гурбанову ножевое ранение. Пострадавший доставлен в больницу сотрудниками службы скорой неотложной медицинской помощи. Врачи расценивают его состояние как удовлетворительное.

Факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов.