В Баку на проспекте Гейдара Алиева в результате аварии сгорел автомобиль, есть пострадавший

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Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как передает Report, авария произошла на проходящей по территории Низаминского района части проспекта Гейдара Алиева близ 23-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции.

Предоставляющий услуги такси автомобиль марки "Рено Логан" потерял управление и столкнулся с электрическим столбом на обочине, после чего загорелся. К месту происшествия привлечены сотрудники государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Начавшийся в автомобиле пожар был потушен.

Во время аварии пострадал один человек. Пострадавший был госпитализирован.

Факт расследуется.