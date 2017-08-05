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    В Баку на проспекте Гейдара Алиева в результате аварии сгорел автомобиль, есть пострадавший

    Пострадавший был госпитализирован© "Report"

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает Report, авария произошла на проходящей по территории Низаминского района части проспекта Гейдара Алиева близ 23-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции.

    Предоставляющий услуги такси автомобиль марки "Рено Логан" потерял управление и столкнулся с электрическим столбом на обочине, после чего загорелся. К месту происшествия привлечены сотрудники государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Начавшийся в автомобиле пожар был потушен.

    Во время аварии пострадал один человек. Пострадавший был госпитализирован.

    Факт расследуется.

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