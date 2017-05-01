Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Баку на остановке автобус сбил пассажира.
Как сообщает Report, ДТП произошло в Низаминском районе.
На остановке близ станции метро "Кероглу" ожидающий автобус 23-летний Шихмурадов Назим Адильхан оглу вышел к дороге, где был сбит пассажирским автобусом марки Daewoo, который он ждал.
Н.Шихмурадов госпитализирован.
По факту ведется расследование.
Хотя номер пассажирского автобуса марки Daewoo неизвестен, отмечается, что он направлялся в сторону поселка Бюльбюля.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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