Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Баку на остановке автобус сбил пассажира.

Как сообщает Report, ДТП произошло в Низаминском районе.

На остановке близ станции метро "Кероглу" ожидающий автобус 23-летний Шихмурадов Назим Адильхан оглу вышел к дороге, где был сбит пассажирским автобусом марки Daewoo, который он ждал.

Н.Шихмурадов госпитализирован.

По факту ведется расследование.

Хотя номер пассажирского автобуса марки Daewoo неизвестен, отмечается, что он направлялся в сторону поселка Бюльбюля.