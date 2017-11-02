В Баку на глазах владельца угнали мотоцикл - ВИДЕО

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Баку на глазах владельца угнали мотоцикл.

Как передает Report, инцидент произошел напротив одного из ресторанов близ станции метро "Хатаи".

Житель столицы Габиб Вагиф оглу Юсубов оставил мотоцикл марки "Zontes" с государственным регистрационным номером 10-B-176 напротив ресторана и зашел в помещение, чтобы купить донар.

После просмотра записей камеры видеонаблюдения стало известно, что подойдя к мотоциклу, неизвестный мужчина забрал ключи. Он прогуливался возле мотоцикла и ждал подходящего момента, чтобы угнать его. Воспользовавшись возникшей возможностью, он сел в мотоцикл и отъехал.

Хотя Г.Юсубов выбежал вслед, догнать угонщика не удалось. О случившемся проинформировали Call-центр "102" министерства внутренних дел.

Г.Юсубов обратился также с заявлением в 37-ое отделение полиции Хатаинского РУП, однако расследование пока остается безрезультатным.