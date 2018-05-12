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    В Баку мужчине нанесли 16 ножевых ранений

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ На территории Насиминского района Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, 1984-го года рождения Гулиев Тахир Иншааллах оглы получил ножевые ранения в ходе спора со знакомым. Инцидент произошел на территории второго микрорайона. 

    В ходе конфликта Гулиев получил 16 ножевых ранений.

    Потерпевший был доставлен в Центральную клиническую больницу №1, где был сразу же прооперирован. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

    По факту проводится расследование.

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