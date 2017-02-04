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    В Баку мужчина, в автомобиле которого был обнаружен пистолет, забрал его и убежал

    В ходе осмотра автомобиля в салоне был найден пневматический пистолет

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В автомобиле водителя, нарушившего правила дорожного движения, обнаружен пистолет.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, житель Баку Сеймур Худавердиев нарушил правила дорожного движения на автомобиле марки "Chevrolet-Camaro". Сотрудники Государственного управления дорожной полиции остановили водителя на стационарном экологическом посту.

    В отношении водителя был составлен протокол по ст. 342.3 Кодекса об административных правонарушениях.

    В ходе осмотра автомобиля в салоне транспортного средства был обнаружен пневматический пистолет. Сеймур Худавердиев, забрав пистолет, сбежал.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Государственного управления дорожной полиции и 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП С.Худавердиев был задержан, а пистолет изъят. 

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