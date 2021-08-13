В Баку мужчина со своей женой подвергли пыткам детей сводной сестры

Прокуратурой Бинагадинского района города Баку ведется расследование обращения Гюнель Велиевой (имена приведены условно), проживающей в поселке Ходжасан данного района, в котором сообщается о том, что ее сын (2015 года рождения) и дочь (2007 г.р.), подвер

Прокуратурой Бинагадинского района города Баку ведется расследование обращения Гюнель Велиевой (имена приведены условно), проживающей в поселке Ходжасан данного района, в котором сообщается о том, что ее сын (2015 года рождения) и дочь (2007 г.р.), подверглись физическому и психическому насилию со стороны сводного брата и его жены.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Бинагадинского района.

В ходе расследования было установлено, что 8 августа 2021 года Идрис Велиев (имена приведены условно) несколько раз прижег раскаленным ножом сына своей сводной сестры, а его жена - Арзу Велиева (имя приведено условно) отрезала волосы и брови дочери Гюнель Велиевой.

По факту прокуратурой Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статьям 133.2.1, 133.2.4 и 133.2.6 УК Азербайджана.